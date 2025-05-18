國中會考結束放輕鬆 高雄加碼多項「准考證優惠」

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄考區今年國中教育會考結束，高雄市政府教育局今天宣布，考後加碼優惠專案，考生可憑今年高雄考區准考證，享有運動賽事、藝文表演、觀光景點等優惠。

高雄考區民國114年國中教育會考結束。今天第2天考試，科目為自然、英語，並於中午12時30分結束。考生普遍反映比模擬考簡單，自然有較多實驗題、觀念題，英文則文法題減少、克漏字增多。

教育局會後發布新聞稿指出，今天考場秩序良好，有6件違規事件，其中2件為提早翻開試題本、提前作答或逾時作答，經制止後停止；手機放置試場前後發出聲響1件；汙損答案卡1件；違反試場規則情節輕微者2件。

會考結束後，高市府觀光局、文化局、運動發展局分別加碼「憑准考證享優惠」活動，考生持准考證可享多項優惠，包括5月19日至6月30日，免費參觀動物園，園區「光室咖啡」平日用餐9折優惠等。

此外，5月21日、5月27日、5月28日、5月30日及5月31日共5場台鋼雄鷹職棒賽事，每場限量300張，共1500張免費職棒內野不指定位置票券，高雄區考生可憑114年國中會考准考證至現場售票亭換票入場。

同時，准考證換票時加送9折卡，憑卡可享球團周邊商品，消費滿新台幣300元打9折，限入場當日單次使用。

義大遊樂園5月18日至6月30日憑准考證可享599元優惠價入園，並加贈「大義學業合格御守」及「春一枝冰棒」，隨行者最多2人也可同享優惠，但不含贈品。

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另外，還有中央公園「天使與惡魔寵物互動園區」入場費5折、蓮池潭「泮咖啡」、「蓮潭滑水主題樂園」、愛河「白色戀人貨櫃屋」消費9折優惠或招待鬆餅等。

駁二藝術特區當代館及舊事倉庫主題展覽、鳳儀書院與打狗英國領事館文化園區，5月18日至6月30日不限次數免費暢遊；濱線觀光列車哈瑪星號與哈瑪星駁二線小火車，以及高雄電影館、內惟戲院及VR劇院等均有優惠。（編輯：陳仁華）1140518