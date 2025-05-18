救國團活動中心等21家列管對象 納管旅館再延5年

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（中央社記者余曉涵台北18日電）國軍英雄館、教師會館、救國團青年活動中心等住宿場所原本今年應依法納管，但立法院年初修正通過延長5年，觀光署日前已預告修正相關子法，估計約有21家列管對象可因此延長。

原本法規要求救國團青年活動中心、教師會館、國軍英雄館、寺廟香客大樓等特定對象住宿場所納入旅館管理，並給予10年期限完成旅館業登記，期限到今年1月21日止。

不過，立法院會今年年初修正通過發展觀光條例部分條文，將登記期限展延5年至民國119年1月21日止。

對此，交通部觀光署日前也配合預告修正「旅館業管理規則」第36條之1草案，讓業者可以多5年時間來取得旅館業登記。

觀光署說，根據統計，2015年列管對象有118家，目前9家已成功轉型旅宿業、16家依規費法收取費用、7家轉作其他用途、31家放棄經營、33家有意持續經營但沒證照、22家尚未定案。其中33家有意持續經營但沒證照者，12家確定可在期限內取得證照，但有21家需延期。

觀光署指出，依據總統府公告發展觀光條例70-2條修正，正請各特定目的事業主管機關回報最新轉型旅館業登記辦理情形。

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立法院會年初修法時，民進黨立法院黨團認為，這是為救國團量身訂做，為少數人大開後門，對合法的旅館業者不公平。國民黨立法院黨團則指出，這是合理的展延，疫情期間救國團、國軍英雄館、教師會館投入防疫，協助救災，展延5年是為回饋其在防疫上對社會的貢獻，讓其有充裕時間依法繼續申請旅館登記。

最後，朝野立委經表決，通過國民黨團再修正動議，將國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等特定對象住宿場所，申請旅館業登記時間再展延5年，至119年1月21日。（編輯：黃名璽）1140518