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汛期來臨 高市動保處籲水產養殖戶做好防範

2025/5/18 15:07（5/18 15:46 更新）
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高雄市動保處18日提醒水產養殖戶，面對汛期要做好準備，包括「加強水質管理」、「加強養殖池均氧狀態」及「加強防汛措施」。（高雄市動保處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月18日
高雄市動保處18日提醒水產養殖戶，面對汛期要做好準備，包括「加強水質管理」、「加強養殖池均氧狀態」及「加強防汛措施」。（高雄市動保處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月18日
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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）汛期來臨，天氣開始有不穩定跡象，高雄市動保處今天提醒水產養殖戶，面對汛期要做好準備，包括「加強水質管理」、「加強養殖池均氧狀態」及「加強防汛措施」。

高雄市動保處今天發布新聞稿指出，汛期期間的強降雨易造成養殖池水溫、鹽度、酸鹼值及濁度的激烈變化，導致魚隻緊迫易發生傳染病。

動保處提醒，此時養殖戶需加強水質管理，可藉由增加養殖池水量避免水質變化幅度過大、加強水體上層排水，將鹽度較低的雨水排出及適度投予水質改善劑，如沸石粉、熟石灰來增加池水緩衝能力，穩定水質狀況。

此外，由於降雨期間光照不足，藻類行光合作用能力降低，易使養殖池溶氧量不足，如伴隨低氣壓及吹南風，易加劇缺氧狀況。

因此養殖戶須強化養殖池均氧狀況，可藉由增加水車數量、延長水車運轉時間及適度調整投餌量，減緩魚隻因溶氧量不足所導致的不適。

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為了避免強降雨所造成的水位暴漲，也建議養殖戶加強防汛措施，如強化養殖池堤壩防止潰堤，並於周圍架設攔網防止魚隻逃逸。

動保處長葉坤松表示，養殖戶如於汛期期間發現魚隻體色變深、泳姿異常或異常死亡時，應盡速將病魚帶至水產動物防疫機關做詳細檢查。目前動保處在鳳山、永安及林園等地區均設立水產動物疾病檢驗站，提供水質檢測與疾病檢驗服務。（編輯：李淑華）1140518

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