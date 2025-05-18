傳川普政府擬遷加薩居民至利比亞 美大使館否認

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（中央社的黎波里18日綜合外電報導）美國駐利比亞大使館今天否認，川普政府計劃將巴勒斯坦人從加薩走廊遷至北非國家利比亞。日前有美國媒體披露此事，不過美國大使館今天發文稱報導「並不屬實」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）本月15日報導，美國總統川普（Donald Trump）政府正在研擬計畫，將多達100萬名的巴勒斯坦人從加薩走廊（Gaza Strip）永久性遷至利比亞。

國家廣播公司新聞網當時的報導引述5名知情人士，其中包含2名直接知情人士及1位前美國官員。

路透社報導，美國駐利比亞大使館在社群平台X發文：「聲稱（美方）計劃遷移加薩走廊居民至利比亞的報導並不屬實。」

川普先前表示，他希望由美國「接管」加薩走廊，並將當地的巴勒斯坦人重新安置到別的地方。

對巴勒斯坦人來說，任何想把他們遷離加薩走廊的企圖，都會令人想起1948年以色列建國期間，巴勒斯坦人大規模流離失所的痛苦記憶，也就是阿拉伯世界所說的「災難日」（Nakba）。

川普今年1月就任總統後首度提出這個構想。他當時提到，希望美國盟邦埃及與約旦接收加薩走廊居民，但這兩國均表態拒絕；川普的提議也招來全球譴責，巴勒斯坦人、阿拉伯國家及聯合國指出強制人民遷移等同種族清洗。

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他本週訪問卡達時重申接管加薩走廊的想法，希望把當地變成「自由區」（freedom zone），並稱那裡已沒有什麼東西能挽救。

川普之前也談到，他想把加薩走廊重新開發成「中東蔚藍海岸」（The Riviera of the Middle East），當作國際海灘度假勝地。（譯者：楊惟敬/核稿：洪培英）1140518