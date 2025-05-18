加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

波蘭總統大選恐難分軒輊 著眼6/1第二輪決選

2025/5/18 14:54（5/18 15:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
波蘭18日舉行總統大選，民眾在首都華沙的投票所投票。（路透社）
波蘭18日舉行總統大選，民眾在首都華沙的投票所投票。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙18日綜合外電報導）波蘭今天舉行總統大選，這場難分勝負的選舉將決定中間派政府的未來，以及墮胎權和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）的權利。

民調顯示，親歐洲聯盟（EU）的華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）預計將獲得30%選票，領先於民族主義歷史學家、法律與正義黨（PiS）候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的25%。

這情況會讓兩位候選人進入6月1日的決選；此時歐洲正處於特別緊張時刻：俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭遲遲未能結束、極右翼民粹主義者繼續崛起，而波蘭與華府的關係也面臨壓力。

投票所於今天上午7時開始投票，將在晚上9時關閉，屆時會公布出口民調結果。共有13名候選人，最終結果預計明天才會公布。

前歐盟理事會主席、現任波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）領導的聯合政府2023年上台以來，政府主要舉措一直受到民族主義總統杜達（Andrzej Duda）的否決。

google news透過 Google News追蹤中央社

一些波蘭人希望僵局趕快結束。

這次選舉的關鍵可能在於，民調中位居第3的極右翼候選人門岑（Slawomir Mentzen）的選民，是否會在第2輪投票時投給納夫羅茨基。門岑的支持率約12%。（譯者：紀錦玲/核稿：鄭詩韻）1140518

#歐盟理事會
#波蘭
#歐洲聯盟
#正義黨
延伸閱讀
波蘭議會通過法案 由資深法官裁定總統選舉結果波蘭反對派指責歐盟干涉總統選舉波蘭總統候選人門岑呼籲與蒲亭談判 以結束俄烏戰爭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：