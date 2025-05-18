波蘭總統大選恐難分軒輊 著眼6/1第二輪決選

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（中央社華沙18日綜合外電報導）波蘭今天舉行總統大選，這場難分勝負的選舉將決定中間派政府的未來，以及墮胎權和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）的權利。

民調顯示，親歐洲聯盟（EU）的華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）預計將獲得30%選票，領先於民族主義歷史學家、法律與正義黨（PiS）候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的25%。

這情況會讓兩位候選人進入6月1日的決選；此時歐洲正處於特別緊張時刻：俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭遲遲未能結束、極右翼民粹主義者繼續崛起，而波蘭與華府的關係也面臨壓力。

投票所於今天上午7時開始投票，將在晚上9時關閉，屆時會公布出口民調結果。共有13名候選人，最終結果預計明天才會公布。

前歐盟理事會主席、現任波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）領導的聯合政府2023年上台以來，政府主要舉措一直受到民族主義總統杜達（Andrzej Duda）的否決。

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一些波蘭人希望僵局趕快結束。

這次選舉的關鍵可能在於，民調中位居第3的極右翼候選人門岑（Slawomir Mentzen）的選民，是否會在第2輪投票時投給納夫羅茨基。門岑的支持率約12%。（譯者：紀錦玲/核稿：鄭詩韻）1140518