波蘭總統候選人門岑呼籲與蒲亭談判 以結束俄烏戰爭

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（中央社記者彭維楀華沙5日專電）波蘭聯盟黨（Konfederacja）總統候選人門岑讚揚美國總統川普給烏克蘭和平帶來希望，並批評歐洲政客專注於「錯誤的議題」，公開呼籲與俄羅斯總統蒲亭達成協議，以結束烏克蘭戰爭。

門岑（Sławomir Mentzen）4日接受波蘭Polsat廣播公司採訪時，讚揚川普（Donald Trump）給烏克蘭和平帶來希望，並批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）拒絕妥協。表示需要以某種方式與蒲亭（Vladimir Putin）達成協議，以結束這場衝突。

目前，門岑的支持率為17%，僅次於公民聯盟（KO）候選人佐薩斯科斯基（Rafał Trzaskowski）的34%和法律與正義黨（PiS）支持的諾羅基（Karol Nawrocki）的23%。如果在5月18日總統選舉首輪中沒有候選人獲得超過50%的選票，前兩名將於6月1日進行第2輪對決。

門岑強調，國際關係的關鍵在於「強者制定規則」，並指責歐洲各國過於軟弱，無法對抗俄羅斯的侵略。他批評歐洲政客專注於「錯誤的議題」，如環保政策和言論審查，而忽視軍事力量的重要性。他表示：「俄羅斯能夠攻擊烏克蘭，因為它有實力這麼做，而歐洲太過軟弱。」

此外，門岑批評波蘭政府對烏克蘭的無條件支持，認為波蘭應該以自身利益為優先，並在援助烏克蘭的同時，爭取更多回報。

他指出：「波蘭向烏克蘭提供武器、資金，甚至為沒有醫療保險的烏克蘭人提供免費醫療，而波蘭人自己卻需要付費。然而，作為回報，我們卻遭受誹謗和侮辱，完全沒有得到感激。」

門岑特別提及要求烏克蘭政府停止美化班傑拉（Stepan Bandera），這位二戰時期的烏克蘭民族主義領袖在波蘭被視為沃里尼亞大屠殺（Volhynia Massacre）的罪魁禍首。他主張，波蘭應迫使烏克蘭允許挖掘大屠殺遇難者遺體，並要求基輔當局承認歷史真相。

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門岑的言論在波蘭政壇引發強烈反應。部分政界人士認為，他的言論可能影響波蘭與烏克蘭的關係。總理圖斯克（Donald Tusk）則強調，波蘭將繼續支持烏克蘭，並維持與西方盟友的緊密合作。

門岑的立場反映了部分波蘭選民對烏克蘭戰爭的不滿，以及對政府政策的質疑。然而，他的言論在國際上造成爭議，波蘭選民將如何回應，仍有待觀察。（編輯：唐佩君）1140306