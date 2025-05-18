韓總統大選首場電視辯論登場 聚焦經濟政策

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（中央社首爾18日綜合外電報導）前韓國總統尹錫悅因去年12月短暫戒嚴遭彈劾下台後，韓國提前於6月3日改選總統，未來2週將舉行3場電視辯論，候選人今晚首度交鋒時，將聚焦如何振興經濟這項重要議題。

路透社報導，作為亞洲第4大經濟體的韓國今年第1季經濟萎縮，出口及消費停滯不前。華府祭出激進關稅措施，加上國內政治動盪，在在令韓國人民感到擔憂。

美國總統川普（Donald Trump）4月公布一系列關稅措施後，韓國成為首批與華府進行面對面貿易談判的國家之一，試圖尋求豁免關稅。

韓國主要反對黨共同民主黨候選人李在明目前呼聲最高，他矢言將人工智慧（AI）相關投資提升至100兆韓元（約新台幣2兆1600億元），並提供多達10%的生產稅收抵免給在國內製造及銷售的半導體。

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保守執政黨國民力量黨候選人金文洙則承諾增設政府機關來改革法規，並投入逾5%預算於研發領域。

根據蓋洛普韓國（Gallup Korea）16日公布的最新民調，李在明以51%支持率遙遙領先，金文洙僅29%，遠遠落後對手。（譯者：楊昭彥/核稿：洪啓原）1140518