墾丁潛水員3傷 墾管處：漁船通過公告潛點應留意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）昨天後壁湖漁港發生潛水員已打浮力袋標示位置，仍遭1艘外來漁船高速行駛過去，造成3潛水員輕重傷；墾管處今天表示，出事潛點為公告定位潛點，漁船可無害通過但須留意安全。

全案發生在昨天下午4時許，1艘高雄商港籍遊艇載客於後壁湖東南方0.7浬海域進行潛水活動時，有3名男性潛水客手腳疑似遭漁船螺旋槳打傷，其中2名潛水客轉送高雄長庚醫院，仍在治療中。

墾丁國家公園管理處副處長陳俊山今天接受媒體聯訪表示，3名潛水員當時已浮上水面且有打浮力袋標示位置，等待潛水船來接上船，潛水船也已在旁準備接人，卻遭從宜蘭烏石港來的漁船出後壁湖港後，未留意船前情況，逕自高速朝潛水員位置行駛過去，導致3名潛水員受傷。

透過 Google News 追蹤中央社

陳俊山強調，出事潛點為已公告潛點，漁船可無害通過但應注意安全，將針對潛水業者及漁船均加強宣導，於海域進行遊憩活動或捕撈作業時，都應留意船前及水面情況。

陳俊山指出，潛水船出海後會停泊於已定位公告潛點，且皆有浮球標示，均非屬漁船作業區域；外來漁船應是對海域不熟悉，也未事先了解潛點位置，導致此次事件。（編輯：陳仁華）1140518