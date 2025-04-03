清明連假好天氣 台馬交通船載1105乘客抵達馬祖

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（中央社記者潘欣彤連江縣3日電）今天為清明連假首日，好天氣讓馬祖海上、空中交通皆正常，2艘台馬交通船合計載運1105名乘客抵達馬祖。另外，「兩馬小三通」共有近千名馬祖民眾趁連假赴陸旅遊。

根據連江縣政府交通旅遊局今天發布統計資料，2日晚間交通船「新台馬輪」、「台馬之星」雙船協力疏運，合計載運1105名乘客抵達馬祖。6日亦有馬祖至基隆港的「台馬之星」夜航航班，提供民眾飛機以外往返台馬的選擇。

交旅局統計，清明連假全縣訂房率突破6成，昨日起旅客陸續抵達馬祖，在地觀光業者劉小姐跟中央社記者說，樂見觀光人潮終於回來了。藍眼淚「追淚」達人周小馬今天告訴中央社記者，近日淚況不算佳，且今年還未見到大爆發情形，提醒民眾晚間若到海邊追淚，仍須注意安全。

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而長達4天清明連假，也讓不少馬祖民眾搭乘兩馬小三通船班前往中國大陸旅遊。交旅局表示，包含加班船在內，今天馬祖往中國福建黃岐、琅岐航線訂位全數客滿；6日黃岐與琅岐往馬祖航班也客滿。

交旅局提醒，依交通部中央氣象署台灣近海海象預報資訊，預判清明連假期間，基隆往返馬祖航班海象均符合適航標準，島際及小三通航班可望正常開航。但各航班仍有可能因加班船等因素異動，建議民眾出發前應事先留意航班資訊。（編輯：方沛清）1140403