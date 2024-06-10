花蓮定置漁業地震受災逾3800萬 農業部提高救助額度

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）定置漁業是花蓮縣重要漁產業，0403地震造成新城鄉和秀林鄉共8組定置漁網石碇錯位，漁網嚴重損壞。經縣府不斷爭取，農業部日前修正相關規定，提高救助額度，助漁民減輕損失。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，花蓮定置漁業大約占整體漁業產值的43%，地震災害發生後，縣府即邀集農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心、定置漁業者所在地鄉鎮公所、花蓮區漁會組成勘災小組至現地勘查，協助受災漁民辦理農業天然災害現金救助申請。

經勘查，新城鄉定置漁業損失金額達新台幣2329萬餘元，秀林鄉定置漁業損失金額1486萬餘元，定置漁業損失金額共3815萬餘元。

花蓮縣政府農業處指出，依原農業天然災害救助辦法，救助項目以「農業天然災害現金救助項目及額度」所訂「定置網漁業」救助項目，包括石碇、網身、纜繩、鋼索及浮球等，損害率達20%以上者，依救助額度予以救助。

救助額度標準，每組最高30萬元；未達20%者不予救助。截至目前，受0403地震災損的定置漁場，每組依舊法所獲救助金為30萬元，顯然不切合實際受災情形。

花蓮縣政府在確認定置漁業受災情形後，即不斷爭取提高救助額度，感謝日前主持0403花蓮地震災後復原重建工作相關會議的工程會前主委吳澤成與行政院前副院長鄭文燦，以及農業部等單位的支持，於5月20日公告修正「農業天然災害救助辦法」規定，「定置網漁業」救助項目做修正。

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大型定置網類的「網具」全毀（整組換新）每組60萬元，半毀（部分修復）每組30萬元；「錨碇系統」全毀（整組重佈）每組50萬元，半毀（部分重佈）每組25萬元。其他定置網類，每組最高3萬元。

同時，中央同意溯及這次0403地震受災定置漁場，依照各定置漁場申報受災情形，符合救助項目者可再獲25萬元救助金，近日縣府督促受災定置網漁業所在鄉鎮公所依照農業部修正的新規定，盡速提報追溯計算受0403震災定置漁業漁民，以辦理現金救助申請事宜。（編輯：黃世雅）1130610