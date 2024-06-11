謝國樑：北北基合併最適合 基隆新北併最容易

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）針對基隆市升格為直轄市議題，基隆市長謝國樑今天在議會說，北北基合併成為「大的直轄市」最適合，而單純來看最容易方式，很可能是基隆市和新北市合併，不牽扯到台北市。

基隆市議會聯席審查會7日完成審查市府追加預算，但有多筆追加預算提交大會今天起討論，其中市府民政處針對「縣市升格公民共識相關推廣、宣導及會議等費用」，編列新台幣300萬元引起市議員正反兩極意見。

民進黨市議員張顥瀚說，市府去年編列300萬元，委外「基隆市合併改制直轄市可行性評估委託研究案」，報告明明非常完整，今年還要編列300萬元追加預算做同樣的事，且相關宣傳費用最後只會「把錢丟到水裡」，對基隆市未來升格沒有任何幫助，建議全數刪除。

張顥瀚表示，謝國樑身為市長，對基隆市升格到底要什麼，要與台北市合併、新北市合併，還是北北基合併。

無黨籍市議員陳冠羽說，去年的300萬元和今年追加的300萬元，市府如果不是在「打假球」，只是要對市民宣傳市府要努力拚升格，建議待市府提出具體工作方法後編列在年度預算，而這筆300萬元建議全數刪除。

國民黨市議員藍敏煌表示，他支持通過這筆預算，市府有了這筆預算可以加強向市民宣導爭取支持，市府也才能向中央爭取推動「由上而下」縣市合併，且絕對可行，若要從台北市、新北市「由下而上」推動合併是不可行。

謝國樑表示，以台灣和大台北都會區型態來看，直接將台北市、新北市、基隆市合併成為大的直轄市，是最適合基隆市和整個區域的作法，但這部分牽扯到3市同意等議題，而單純來看最容易方式，很可能是基隆市和新北市合併，如此不牽扯到台北市。

謝國樑說，他上任後努力促成基隆升格為直轄市，任何方案市府都會考慮，但過程中凝聚基隆市民共識也非常重要，許多市民贊成升格，但對於相關細節及各種選項，市府正評估是否辦理公投讓市民決定。

謝國樑表示，若透過公投也讓台北市、新北市民瞭解，基隆市對升格方向有堅定看法，基隆市立場如果更加堅定，經由程序的積累，讓雙北瞭解基隆市民意，雙北也必須因而做出回應，目前雙北雖大方向認同，但都還沒有提到具體方案。

主席議長童子瑋最終裁示刪除100萬元，並請市府下次定期會將執行成效向議會報告。（編輯：方沛清）1130611