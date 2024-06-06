基隆山崩交通受阻 市府推接駁再提振興禮包

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市平浪橋通往潮境公園入口處台2線旁山壁3日崩塌，導致交通中斷，市府將於端午連假期間推出潮境接駁巴士，後續推動振興禮包吸引遊客，消費滿300元有機會抽到iPhone 15。

交通部公路局表示，昨天已完成最危險階段清除坡頂浮石作業，今天持續搶災，逐漸降低施工平台高度，並持續破碎其餘巨石，下午起開始增派傾卸卡車至20輛，以利土石清運作業，預估11日通車。

由於交通受阻，潮境公園內商家生意受到影響，基隆市政府發布新聞稿表示，市長謝國樑今天中午率局處首長與商家午餐座談後，針對在地商圈推出振興措施。

市府表示，將於端午連假期間，從6月7日至6月10日加開接駁巴士，接駁點由海科館站（往平浪橋方向）繞道至北寧路369巷接駁至潮境公園海洋中心，從上午9時營業到晚間9時，每半小時1班次，另外，搶災期間，海科館鄰近南大客停車場將全面開放提供給在地居民、搶修工程及遊客停車使用。

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市府指出，6月14日起直到7月31日，市府也推出振興禮包，只要到潮境公園消費滿新台幣300元，就可享有「先送再抽」，首先送Keelung紀念購物袋限量1000個，送完為止，之後還可參加抽獎，最大獎項為iPhone 15手機。

市府表示，只要憑活動期間在潮境公園店家消費發票，就可自7月15日起到市府兌換「振興潮境紀念杯」，數量有限，換完為止，此外，市府也預告，8月中旬，潮境公園將打造成為「基隆恐龍AR生態公園」，盼為當地帶來另一波觀光熱潮。（編輯：方沛清）1130606