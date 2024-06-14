舞團結合遺構公園 勝利星村演出免費入場

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東2024南國表藝節將進入尾聲，縣府邀請高雄新生代的希舞集聚舞蹈劇場、屏東在地傑出的種子舞團，連續2週末在勝利星村遺構公園演出，免費入場欣賞。

縣府今天發布新聞稿表示，由新銳編舞家江婕希創立希舞集聚舞蹈劇場，跨領域演出「晨土上的塵光」，以當代藝術視角，追憶昔日眷村情懷為主題；透過舞蹈結合歌唱與多媒體影像的多元藝術融合，傳遞對土地與時代的愛。

種子舞團則運用光線及影像的魅力，以卡門的音樂製作為創作基礎，並甄選在地優秀舞者，演出專屬屏東版「籬笆外的卡門-午夜版歌舞劇2.0」，也將自由與愛的精神繼續傳承下去，用充滿爆發力的肢體語言與熱情的音樂，詮釋卡門在愛情與自由之間的掙扎與抉擇。

文化處提及，2檔表演節目皆運用遺構公園獨特的建築打造環境劇場，讓民眾在欣賞演出同時，也能感受歷史氛圍與空間魅力。

文化處表示，「晨土上的塵光」演出時間於15及16日下午5時在勝利星村遺構公園得勝區；「籬笆外的卡門-午夜版歌舞劇2.0」則在22日下午2時30分及晚上7時、23日下午2時30分於勝利星村遺構公園空翔區演出。（編輯：謝雅竹）1130614