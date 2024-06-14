基隆女小學生遭熱水燙傷 市府點名校方怠忽處理

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（中央社記者沈如峰基隆14日電）基隆1名小學生拿保溫瓶到飲水機裝熱水疑似惡作劇，導致女同學燙傷。基隆市府今天指出，校方涉延遲通報就醫並怠忽處理，應改善。校方回應，事件發生後有按程序進行校安通報。

基隆市1名私校小學生在5月28日下課時，拿同學保溫瓶去飲水機裝熱水想要惡作劇，導致另1名路過女同學燙傷。

受傷家長事後在「爆料公社」發文指出，孩子遭熱水潑了上半身，孩子告訴老師後，老師沒有警覺孩子受傷，也沒有多看一眼，只讓孩子去保健室「把衣服吹乾」，護士甚至也沒有檢查傷勢。

家長表示，直到放學她接到孩子，孩子才哭出來說胸口很痛，掀開衣服看才發現是大水泡破掉，已經整片破皮流血。

基隆市政府教育處今天發布新聞稿指出，事件發生後，基隆市長謝國樑昨天晚間探視受傷學生，並指示教育處協助家長維護權益與檢討這所學校的安全處理機制。

教育處表示，經調查校方當時涉延遲通報就醫並怠忽處理，遲至近期家長向市府請求協助，學校才有提供受害家長具體的檢討與權益維護方案。

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教育處指出，這所學校人員缺乏敏感度與警覺性，未負起管理責任，也顯見學校對「緊急事件處理」未有標準作業流程，緊急救護管理的流程也鬆散，呼籲校方盡速就校園安全管理、學生輔導及行政團隊的標準作業程序盡速檢討改善，負起管理責任，守護學生安全及身心健康。

對此，校方人員接受中央社記者採訪表示，事件發生後有按程序進行校安通報，事發後也每天關心受傷學生，對於飲水機熱水也已上鎖，日後會以更嚴謹作業確保學生安全。（編輯：戴光育）1130614