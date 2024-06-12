基隆首創採購鄰長電動機車 議會附但書通過預算

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市政府編列追加預算，打算採購區公所、里長和鄰長用電動機車，其中鄰長電動機車為全國首創，議會今天審查後通過預算，但要求鄰長電動機車須待內政部核准後，才可採購。

基隆市政府編列新台幣4300萬元追加預算，打算採購526輛公務用電動機車，每輛單價約8萬元，其中369輛預算編列在民政處，提供各區公所166輛，其餘203輛供鄰長申請借用，另157輛供里長使用的電動機車則編列在各區公所。

民進黨市議員吳驊珈表示，基隆市有3330名鄰長，若要逐年編列預算，共要2.7億元，且鄰長公務電動機車目前尚無法源依據，連市府法規審查小組也還沒通過，配套的充電樁也尚未完備，現在就要通過這筆預算原因為何。

民進黨市議員鄭文婷表示，市府應先撤回這筆預算，等到法治基礎穩固，包含內政部回函和市府法規審議小組通過後，再提出這筆預算，為何急於此時通過這筆預算。

國民黨市議員藍敏煌表示，他認為鄰長也是廣義公務人員，203輛電動機車若平均分配給7個行政區的鄰長，每區也只分配到29輛，數量並不多，先通過這筆預算，若效果不好就不要再讓市府採購。

基隆市長謝國樑表示，市府會尊重議會審議這筆預算，假如議會決定將鄰長電動機車部分刪除，市府會予以尊重。另外，並非每名鄰長都發放一輛電動機車，而是將電動機車列在各區公所財產，提供部分有需要的鄰長借用。

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謝國樑說，市府絕對尊重內政部相關（供鄰長借用電動機車）函釋，假如議會通過這筆預算，市府會待內政部函釋清楚說明後，才會動支這筆預算。

主席議長童子瑋最終裁示預算通過，但有附加條件，鄰長公務電動機車部分須於內政部核准後，市府才可辦理採購。其次，這項採購應採公開評選方式，不可獨厚一家廠商，並請市府事先調查使用者實際需求。（編輯：李錫璋）1130612