議員批300萬元找網紅行銷 基市府：打造新穎品牌

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市議會昨天晚間審查市府追加預算，表決通過新台幣300萬元規劃透過網紅行銷，市議員批找網紅是疊床架屋。基市府今天表示，以不同形式行銷，也將打造新穎城市品牌。

基隆市政府發言人呂謦煒今天說，這筆行銷預算，是希望讓多元領域創作類自媒體、網路意見領袖或串流平台，以不同形式協助在國內外市場行銷基隆，除促進觀光發展，也將打造新穎的基隆城市品牌。

議會昨天晚間審查市府追加預算，觀光及城市行銷處編列1筆370萬元預算受到議員關注，70萬元規劃用在推廣公用頻道，多數議員並無意見，另300萬元行銷宣傳費用，根據預算說明，用來辦理多項基隆亮點媒體行銷，規劃「KOL原創自媒體、綜藝性頻道及網路串流平台相關費用」。

民進黨市議員吳驊珈表示，這項業務經費到底要推廣基隆什麼，可以為基隆帶來什麼效益，預算書上並未說明。

無黨籍市議員陳冠羽說，基隆市已聘請城市代言人安心亞、政策推廣大使楊寶楨，現在又編列自媒體行銷預算，到底目的是什麼，宣傳對象又是誰。

民進黨市議員張顥瀚說，過去一年多來，議會已通過許多與藝人、網紅相關行銷預算，難道基隆市成了網紅、明星城市，這筆預算根本就是疊床架屋，他提議刪除。

民進黨市議員鄭文婷表示，基隆市已有城市代言人、政策推廣大使，現在又要找網紅協助行銷，先前花的錢不夠亮嗎，還要追加300萬元請網紅點亮基隆。

國民黨市議員曾紀嚴說，若真的要宣傳行銷，其實300萬元還不夠，既然市府提出這筆預算自然有所考量，希望議員們都能支持。

國民黨市議員鄭愷玲表示，市府如果能夠增加KOL宣傳平台，可以將基隆活動亮點推廣出去，增加基隆市能見度，希望這筆預算能通過。

經市議員輪番發言後，審查會主席國民黨市議員何淑萍請議事人員清點在場市議員人數，經表決後，最終贊成9票、反對6票，通過這筆預算。（編輯：方沛清）1130606