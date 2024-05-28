基隆蓋摩天輪 謝國樑：暫不編列預算滾動調整

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市政府規劃在國門廣場興建直徑介於40公尺至60公尺摩天輪，市長謝國樑今天表示，今年追加預算和明年度預算，市府都不會編列摩天輪相關預算，市府會滾動式調整政策。

無黨籍基隆市議員陳冠羽今天在施政總質詢說，從去年到今年，市府無論雙層觀光巴士、水陸兩棲鴨子船、2.4億元港景摩天輪、電動機車免費送、超跑嘉年華等政策，遭民眾議論「缺乏整體規劃、想到哪做到哪」，彷彿仍在迷航，這些施政願景不明的預算，仍要繼續執行嗎。

謝國樑答詢，市府先前已宣布今年追加預算和明年度預算，都不會將港景摩天輪案納入預算，至於是否未來都不再推動，或是在他任內不再推動，他不會在此承諾，市府會滾動式調整。

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謝國樑說，若大家覺得國門廣場不適合興建港景摩天輪，市府也會虛心接受，如果有機會在未來的時機點，有其他較為適合地點一併考量，屆時市府會再做打算。

此外，市府去年8月舉辦超跑嘉年華因封路引起民怨，市府編列1000萬元預算，規劃今年舉辦「車輛產業嘉年華」，對此，謝國樑表示，考量到民眾觀感，市府仍在進一步評估，暫時沒有要繼續推動。（編輯：張銘坤）1130528