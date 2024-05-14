電動機車補助恐排擠預算 謝國樑：不至於太嚴重

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市議會今天召開定期會，議員批評公益青年電動機車補助將排擠其他預算，市長謝國樑說，應該還不至於太嚴重，未來可引進更多民間投資，取代使用公務預算，以節省公帑。

基隆市議會今天召開定期會，市府共編列新台幣25.1億元追加預算，其中針對公益青年電動機車提出5億元追加預算，另新購電動機車（3.0方案）提高車體補助至介於5萬元至6萬元，提出2億元追加預算，總共7億元。

此外，市府編列追加預算採購公務用電動機車，供各區公所及鄰長使用有369輛，里長部分則有157輛，總計526輛，每輛電動機車單價約8萬元，合計提出約4200萬元追加預算。

無黨籍基隆市議員陳冠羽表示，電動機車從推出1.0方案至今，已看不見推廣公益、邁向淨零碳排、減少空汙等施政願景及目標，淪為滿足政見支票的撒幣政策，若以謝國樑參選政見的5萬輛電動機車為目標，平均每輛補助5.5萬元計算，市府將支出27.5億元，將排擠其他市政預算。

謝國樑表示，的確有些預算會調整用來發放電動機車，但應該還不至於太嚴重排擠其他預算，青年電動機車政見從市長選舉開票完第2天開始，直到今天一直都是大家非常關注的重點，於公於私，他認為有必要盡已所能將政策執行好。

謝國樑並以建設市政大樓為例表示，市府未來可引進更多民間投資，取代使用公務預算，藉此節省更多公帑，市府會想辦法在落實重要政策過程中，盡量顧及到其他建設。

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對於民進黨市議員質疑，電動機車若以每輛8萬元計算，5萬輛總額將高達40億元，謝國樑說，青年電動機車採購成本並非每輛8萬元「這個數字肯定不正確」，8萬元是適用在購置157輛供里長使用的電動機車，他認為有必要購置里長使用的公務機車，至於鄰長部分，市府尊重議會最後決議，也會積極配合。

謝國樑說，市府預估青年電動機車成本每輛約5萬元至5.5萬元，每輛成本抓5.5萬元是比較客觀的金額。（編輯：林恕暉）1130514