竹市設循環方舟 運用AI光學辨識自動分選資收物

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）新竹市政府表示，今天啟用資源回收自動化的「循環方舟」，它可透過AI（人工智慧）光學辨識自動分選資源回收物，並將瓶罐體積壓縮，最快每分鐘可回收42支瓶罐。

竹市府今天發布新聞稿指出，設置在新竹SOGO百貨的無人智慧回收設備「循環方舟」，可回收HDPE（高密度聚乙烯）牛奶瓶材質，相較其餘智慧回收機每台回收2000支寶特瓶，這座循環方舟可容納2萬支寶特瓶。

新聞稿中，新竹市環保局表示，市內目前除了有1座「循環方舟」，還有9處「無人回收站」、共18台智慧回收機，分布在3個行政區，即日起至今年底24小時全天候開放，節省民眾回收時間，減輕末端清運負荷，實現資源再生及循環經濟，推動綠色生產及消費。

環保局指出，「無人回收站」的回收品項為2公升以內寶特瓶、鋁罐，以及1號到6號乾電池、方形9V乾電池等3大類資源物；「循環方舟」回收品項，除了寶特瓶、鋁罐、廢乾電池，還增加2公升以內半透光HDPE牛奶瓶共4大類資源物。

環保局表示，民眾使用「無人回收站」或「循環方舟」可蒐集ECOCO（宜可可循環經濟）點數，能兌換商家折價券或優惠序號，到指定超商、飲料店、大型量販業者等店家消費折抵購物金。

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關於「無人回收站」及「循環方舟」使用方式，環保局指出，民眾需下載「ECOCO循環經濟」手機APP並完成帳號註冊，回收鋁罐、寶特瓶、牛奶瓶前不需壓扁瓶罐，但要先移除瓶身的膠（封）膜及瓶蓋，確認無殘液後再投入機台內。

環保局表示，目前竹市「無人回收站」位置包括北區的全家便利商店海上花店、金礦店、勝利店；香山區全家便利商店濱海店、小北百貨大庄店；東區全家便利商店東園店、竹科店、五福店及NOVA資訊廣場新竹店；「循環方舟」在新竹SOGO百貨。（編輯：戴光育）1130615