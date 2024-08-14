韓國駐台代表李殷鎬拜會黃偉哲 盼增進合作交流

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（中央社記者張榮祥台南14日電）駐台北韓國代表部代表李殷鎬今天拜會台南市長黃偉哲，期盼韓國和台南在高科技和資安領域有更多合作機會；李殷鎬更打趣說，待他退休後想擔任台南名譽宣傳大使。

台南市政府發布新聞稿指出，在台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭陪同下，李殷鎬今天拜會黃偉哲，雙方討論韓國和台南的科技、文化、觀光等合作交流。黃偉哲也說，他7月曾前往韓國推廣台南芒果。

黃偉哲表示，台南已和韓國光州市締結為姐妹市，今年更和歷史名城慶州市成為友誼市；韓國影視文化風靡全球，台南每年耶誕跨年系列演唱會也邀請韓星出演，韓國同時是台灣人最喜愛旅遊目的地之一，他歡迎韓國民眾多到台南走走看看，體驗古都府城風華。

李殷鎬說，他上任1年半以來，台南是他首個二度官方拜會城市，也在台南參訪許多文化景點及品嘗美味佳餚。李殷鎬更打趣說，待他退休後想擔任台南名譽宣傳大使。

李殷鎬表示，黃偉哲赴韓國拓銷芒果，在當地造成旋風，引起韓國媒體爭相報導，盛讚親民形象，緊湊行程選擇廉航及平價旅館，這在韓國文化十分罕見。李殷鎬還將報導裱框贈予黃偉哲。

李殷鎬說，台南是半導體產業重要一環，他期盼未來韓國和台南在高科技和資安領域有更多合作機會。

市府表示，李殷鎬去年2月抵任，曾任韓國戰略物資管理院長，也是韓國政府首次派任產業貿易體系人員出任駐台代表，在產、商等領域經歷豐富。（編輯：郭諭儒）1130814