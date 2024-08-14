本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

「台南蚵」品牌標章發表 陳駿季盼台灣漁業前行

2024/8/14 14:42（8/14 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
在農業部長陳駿季（前左3）、台南市長黃偉哲（前左2）等人見證下，「台南蚵」品牌標章14日發表，歡迎消費者認明標章踴躍選購。中央社記者張榮祥台南攝 113年8月14日
在農業部長陳駿季（前左3）、台南市長黃偉哲（前左2）等人見證下，「台南蚵」品牌標章14日發表，歡迎消費者認明標章踴躍選購。中央社記者張榮祥台南攝 113年8月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）「台南蚵」品牌標章今天發表，也為400年台南蚵史寫下全新篇章；農業部長陳駿季期待透過品牌推廣台南蚵，讓台灣漁業永續前行。

在陳駿季、台南市長黃偉哲等人見證下，台南市政府攜手漁業署、南市區漁會推廣「台南蚵」，今天在安平區發表品牌標章，讓「台南蚵」跨入產地品牌共同運銷，將優質安全牡蠣食材推廣到全國。

陳駿季表示，蚵仔煎是台灣庶民料理代表性食物，曾獲選遠見雜誌「台灣十大小吃排行榜」民調第1名，顯見國人對牡蠣喜愛程度。

陳駿季說，農業部近年來持續投入經費，協助蚵農改善剖蚵場域及冷鏈設備，推動水產品溯源制度，提供安全衛生牡蠣，也為食安健康把關，讓台灣漁業永續前行，更希望藉由品牌成立將「台南蚵」推廣到全球。

黃偉哲指出，台南牡蠣養殖面積逾1500公頃，全國排名第3，每年創造超過新台幣3億元產值，近年因極端氣候及進口低價牡蠣衝擊，養蚵產業逐年式微。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲表示，南市府推動傳統養蚵產業轉型及區隔消費市場，今年發行「台南蚵」產地品牌標章，搭配溯源條碼或產銷履歷，張貼於台南市生鮮牡蠣商品外包裝，以利產地來源辨識，且賦予商品品牌價值，增加漁民收益，也讓市府申請獨立品牌，消費者吃得安心。

台南市政府發布新聞稿指出，台南牡蠣養殖型態分為兩類，曾文溪以北有北門、七股兩大潟湖，多是平掛式養殖，隨潮汐漲退，牡蠣約一半時間離水而生，經驕陽洗禮，蚵肉緊實Q彈，是大自然賦予鹹鮮「潮味」。曾文溪以南沿海泛採浮筏式養殖，沉浸於純淨海水成長牡蠣，體型碩大肥美，則是大自然恩賜鮮甜「海味」。（編輯：謝雅竹）1130814

#台灣
#曾文溪
#黃偉哲
#農業部長
#遠見雜誌
#台南市
#陳駿季
#牡蠣
#南市區漁會
陳駿季
颱風凱米農損27億元 跨部會稽查防哄抬物價陳駿季：112年緊急進口雞蛋非年度 整個程序合法
黃偉哲
台南捷運藍延線可行性研究 交通部原則審查通過反對六甲營區設置警用長槍靶場 黃偉哲：將評估
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：