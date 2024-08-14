「台南蚵」品牌標章發表 陳駿季盼台灣漁業前行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）「台南蚵」品牌標章今天發表，也為400年台南蚵史寫下全新篇章；農業部長陳駿季期待透過品牌推廣台南蚵，讓台灣漁業永續前行。

在陳駿季、台南市長黃偉哲等人見證下，台南市政府攜手漁業署、南市區漁會推廣「台南蚵」，今天在安平區發表品牌標章，讓「台南蚵」跨入產地品牌共同運銷，將優質安全牡蠣食材推廣到全國。

陳駿季表示，蚵仔煎是台灣庶民料理代表性食物，曾獲選遠見雜誌「台灣十大小吃排行榜」民調第1名，顯見國人對牡蠣喜愛程度。

陳駿季說，農業部近年來持續投入經費，協助蚵農改善剖蚵場域及冷鏈設備，推動水產品溯源制度，提供安全衛生牡蠣，也為食安健康把關，讓台灣漁業永續前行，更希望藉由品牌成立將「台南蚵」推廣到全球。

黃偉哲指出，台南牡蠣養殖面積逾1500公頃，全國排名第3，每年創造超過新台幣3億元產值，近年因極端氣候及進口低價牡蠣衝擊，養蚵產業逐年式微。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉哲表示，南市府推動傳統養蚵產業轉型及區隔消費市場，今年發行「台南蚵」產地品牌標章，搭配溯源條碼或產銷履歷，張貼於台南市生鮮牡蠣商品外包裝，以利產地來源辨識，且賦予商品品牌價值，增加漁民收益，也讓市府申請獨立品牌，消費者吃得安心。

台南市政府發布新聞稿指出，台南牡蠣養殖型態分為兩類，曾文溪以北有北門、七股兩大潟湖，多是平掛式養殖，隨潮汐漲退，牡蠣約一半時間離水而生，經驕陽洗禮，蚵肉緊實Q彈，是大自然賦予鹹鮮「潮味」。曾文溪以南沿海泛採浮筏式養殖，沉浸於純淨海水成長牡蠣，體型碩大肥美，則是大自然恩賜鮮甜「海味」。（編輯：謝雅竹）1130814