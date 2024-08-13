反對六甲營區設置警用長槍靶場 黃偉哲：將評估

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市議會第4屆第6次臨時會今天開幕，民眾到場反對在閒軍方置六甲營區設置警用長槍靶場。台南市長黃偉哲表示，將進行可行性評估，以活化六甲營區。

黃偉哲今天接下反對六甲營區設置警用長槍靶場陳情書，他表示，市府將進行可行性評估，造就地方產業及活絡經濟。

台南市警局表示，六甲居民對靶場疑慮主要是噪音、安全及空氣污染等議題，但以目前科技、工法及建材，靶場可符合相關規定。警方將持續溝通，說明靶場不會有噪音及空污問題，安全無虞。

市警局先前回應議員說法，由於員警長槍射擊訓練長期向國防部借用場地，員警得忍受酷暑風雨，常礙於天候、容訓場地及訓練流路不足等因素影響實彈射擊量及訓練成效，興建長槍射擊訓練場確有急迫性。

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據了解，多功能靶場早在民國102年即開始進行規劃並已向警政署爭取經費，原本選定交通警察大隊西側空地，但這處地點已不適合，包括附近住宅林立，設置靶場恐有不妥，且建置地點在台南市較南端，溪北員警訓練交通時間長，因此決定另覓地建置。

市警局盤點媒合閒置土地，經與財政稅務局會勘多次，始選定六甲區這處地點，除位於市中心點，原為軍方營區目前為都市計畫機關用地，四周為空地無居民，且由國道3號烏山頭交流道車程約10分鐘，交通便利，長度寬度適合建置多功能靶場。（編輯：孫承武）1130813