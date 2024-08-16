在地食材烹美味 桃源國小午餐品質「午星獎」連霸

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）教育部全國偏鄉中央廚房計畫113年聯合菜單「午星獎」日前揭曉，高雄桃源國小運用在地食材，烹調美味健康午餐榮獲「午星獎」，蟬聯二連霸殊榮。

高雄市教育局今天新聞稿表示，桃源國小再度榮獲教育部「全國偏鄉中央廚房計畫113年聯合菜單-午星獎」，連續二年獲此殊榮，展現優質午餐菜單設計功力，也見證高雄市偏鄉學校在提升飲食健康方面的努力與創新。

位於高雄與台東交界的桃源區桃源國小，連續兩年獲獎也讓營養午餐菜單受注目，包括利用龍鬚菜、芒果、南瓜等食材，融入國際流行料理元素，製作菜色多元、創新變化義大利麵、玉米濃湯、枸杞花椰菜等結合在地食材的異國菜色菜色。

對於再度獲獎，桃源國小校長涂宗成表示，這是對廚房夥伴在提升午餐品質、飲食教育肯定，也為其他學校樹立榜樣，鼓勵更多學校致力提升學校營養午餐品質；更進一步讓學生在享用美食同時，了解世界各地飲食文化，實現食育教育目標。

依教育局資料，高雄市提升偏遠地區學校午餐品質，民國110年配合「教育部推動偏鄉學校中央廚房計畫」申請新建中央廚房9校、擴建中央廚房10校與成立3個食材聯合採購策略聯盟校群。111學年度第2學期計畫學校已全數啟用，涵蓋偏遠地區71校，超過1萬名師生受惠，達到偏鄉學童有同等飲食照顧目標。（編輯：孫承武）1130816