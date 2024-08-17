馬祖原住民年度盛事 豐年祭聯繫族人感情

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（中央社記者潘欣彤連江縣17日電）連江縣原住民族聯合豐年祭今、明2天於連江縣南竿鄉舉行，300多位來自4鄉5島原住民齊聚一堂，在家鄉的歌舞與美食中共同慶祝。

主辦單位連江縣台灣原住民文化發展協會總幹事黃春雄告訴中央社記者，豐年祭今年邁入第11年，除舉辦開幕式晚會與族人同歡外，更結合運動i台灣計畫，舉辦籃球、拔河，以及傳統射箭、傳統擲矛等比賽，讓在馬原住民與軍人共同交流。

今天晚間的豐年祭開幕式暨選手之夜，將活動推到最高潮，參與族人穿上傳統服裝，攜家帶眷在舞台上跳著傳統慶豐年舞蹈，台下民眾手打拍子應援，周邊攤位上則有各式原住民傳統美食，氣氛熱鬧。

專程從北竿來參加豐年祭的林小姐說，大家都是從台灣本島搬到馬祖生活或工作，趁豐年祭與族人、同鄉交流聯絡感情，享受難得放鬆一刻。

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黃春雄說，豐年祭在馬祖已經邁入11年，族人皆從台灣本島移居，目前戶籍在連江縣者有312人，再加上在馬服役軍人等初估約有600至700人。其中半數以上為阿美族，其次則為排灣族與泰雅族。職業則多為公務員、警消，以及工程人員。

黃春雄還說，原住民族人們積極融入馬祖生活，並為縣內運動發展貢獻一己之力，最有名的就是巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴。目前連江縣角力隊亦有多名原住民族人，盼能為縣、為國爭光。（編輯：方沛清）1130817