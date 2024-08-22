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教懷博愛暑期工讀隊畫完美句點 浸水營古道挑戰自我

2024/8/22 13:47（8/22 14:46 更新）
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民進黨立委鍾佳濱以選舉補助款成立公益信託教懷博愛教育基金，邁入第2年的受獎學生組暑期工讀隊，已服務逾1700小時，22日走訪浸水營古道。（鍾佳濱辦公室提供）中央社記者李卉婷傳真 113年8月22日
民進黨立委鍾佳濱以選舉補助款成立公益信託教懷博愛教育基金，邁入第2年的受獎學生組暑期工讀隊，已服務逾1700小時，22日走訪浸水營古道。（鍾佳濱辦公室提供）中央社記者李卉婷傳真 113年8月22日
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）民進黨立委鍾佳濱以選舉補助款成立公益信託教懷博愛教育基金，邁入第2年的受獎學生組暑期工讀隊，已服務逾1700小時，今天走訪浸水營古道挑戰自我，為暑假畫下完美句點。

鍾佳濱辦公室發布新聞稿指出，自2016年將選舉補助款捐作國中小學畢業班獎學金及高中職獎勵品，後成立「公益信託教懷博愛教育基金」，導入社會人士捐款，已連續9年頒發獎學金；去年首度舉辦受獎學生回娘家活動，透過公開甄選，籌組暑期工讀服務隊，今年則邁入第2年，擴大服務隊組數，並以公益、教育為主題，提供青年學子職涯體驗學習機會。

鍾佳濱表示，去年首度辦理回娘家活動，學生反應良好，今年則安排5名舊生擔任幹部，每組帶領2至3名新生學員，分別至法律扶助基金會屏東分會、屏東縣啟智協進會、屏東縣慈善團體聯合協會、衛生福利部南區老人之家等單位，協助文書繕打、物資整理、陪伴服務、行銷宣傳等工作，除提供公益服務學習外，也是另類職場體驗。

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屏東親師協進會理事長李文生說，今年共招募16名學員，7月初進行教育訓練後，便分組至單位進行學習，為期2個月，累積服務時數共1756小時，今天以走訪浸水營古道辦理成果展，盼培養青年學子勇於挑戰、不畏懼困難的心，也對屏東在地之美有更多認識。

今天參與活動並擔任幹部的學生王建升說，相較以往在餐廳用餐的成果展，沒想到今年能與服務隊去爬一趟浸水營，讓他印象深刻，走完後也與夥伴培養出革命情感。（編輯：陳仁華）1130822

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