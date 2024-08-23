幼兒園畢業禮餐盒遭指易碎裂 新北：有瑕疵可換

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北23日電）新北市議員彭佳芸說，教育局送幼兒園畢業生的環保餐盒沒用幾次就碎裂。教育局說，餐具採天然竹纖維，若正常使用卻因原物品瑕疵而破損，會立即請廠商協助更換。

民進黨新北市議員彭佳芸今天發布新聞稿表示，新北市政府教育局每年採購禮物送給全市約3萬名幼兒園畢業生，恭喜邁入小學生活。但近期陸續有家長反映，今年送的環保餐盒品質非常不佳，用沒幾次就發生多起碎裂事件。

彭佳芸說，家長還反映，隨餐盒附的環保湯匙竟是適合新生兒食用副食品的大小，比幼兒園3色碗的湯匙小了一半；餐碗組上蓋無法密合蓋住，隨餐盒附贈一條非常難用的束帶，要幼生自己綁起來。大人使用都非常不便了，更何況是將要上小學的孩子。

彭佳芸表示，市府先前致贈幼生餐碗就遭家長大量反映有黑色油污殘留，連同這次事件，已讓家長對市府採購品質把關信心如同餐碗碎裂一地，連幼生畢業贈品品質都處理不好，家長又如何相信市府對幼兒教育品質管理。

彭佳芸說，今年改採環保材質原本是一樁美意，但竹纖維材質耐熱度較差，不能進微波爐、烤箱、烘碗機，甚至電鍋和蒸汽消毒鍋都會增加損壞風險，也不能用菜瓜布刷洗，材質老化較快，市府應該儘速查明是採購品質控管不佳還是當初選擇材質就沒考量幼生使用習慣及材質特性。

教育局說，新北市112學年度公私立幼兒園畢業禮物以環保永續及減塑為主軸，特別贈送餐具組及辭典，其中餐具組的便當盒、湯碗及湯匙材質都是天然竹纖維，整份餐具組禮品皆通過安全檢驗，且符合食品器具容器包裝衛生標準，不含塑膠、甲醛或6P有害物質，全程台灣製造。

教育局表示，竹纖維餐具組具有一定的強度和耐用性，若正常使用後因原物品瑕疵導致破損，教育局都會立即請廠商協助更換處理。

教育局說，112學年度畢業生禮物考量幼生使用與攜帶便利性，另搭配綁帶加強固定，關於餐具組擺放及綁帶使用方式，在禮盒內隨附小卡及禮物使用說明網站提供說明。

教育局表示，關於餐具組品項大小及材質選擇，教育局將彙整相關建議納入未來辦理幼兒園畢業生禮品評估研議，積極提升學童教育學習生活品質。（編輯：李錫璋）1130823