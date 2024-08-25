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大龍新城缺失優化經費喬不攏 蔣萬安：持續溝通

2024/8/25 17:03
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市大龍新城公辦都更案啟用至今缺失不斷，議員陳怡君批評，市長蔣萬安上任後尚未修繕完畢，還要住戶分攤新台幣255萬元優化工程經費。蔣萬安說，會持續跟管委會討論溝通。

民進黨台北市議員陳怡君今天表示，大龍新城是民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內第1個公辦都更案，住戶民國109年開始入住，卻有近半戶數房子遇雨就會漏水，還有冷氣機格柵設計不良導致容易跳電、電梯頻繁故障等問題，讓住戶苦不堪言。

陳怡君指出，蔣萬安接手這塊燙手山芋後，不僅還沒全數修繕完畢，剛完工的頂樓牆角還因雷擊再度剝落，水泥塊直接從頂樓掉到地面，威脅往來民眾生命安全，更令人憤怒的是，近期竟寄公文要求住戶分攤優化工程約255萬元經費。

對於陳怡君質疑欺軟怕硬、魚肉鄉民，蔣萬安今天搭乘台北捷運「爵士快線」後接受媒體聯訪表示，他上任以後接獲住戶反映各項缺失，皆要求權管局處儘速改善，目前已有25項改善完成，還有3項要配合住戶時間進入修繕，預計8月底可以完成。

蔣萬安說，有關新增優化工程所須經費，市場處將持續與大龍新城管委會討論相關費用。

市場處說明，優化工程包含在2戶頂樓設置截水溝、雨遮、部分牆面磁磚剝落修繕，及5樓屋頂平台（6樓露台）地坪及鋁板修繕、設置雨遮等，約須耗資255萬元。

市場處指出，由於事涉大樓公共區域，大龍新城管委會依其面積比例須分攤52.22%、約133萬元，不過管委會已來函表示無意願參與分攤經費，所以此修繕方式待後續溝通研議。（編輯：方沛清）1130825

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