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北捷邀爵士樂團車廂演出 9/6連2天淡水信義線快閃

2024/8/25 17:56（8/25 18:11 更新）
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響應潮台北音樂節，台北捷運公司推出「爵士快線」列車，9月6日起將安排爵士樂團在淡水信義線車廂內快閃演出，市長蔣萬安（粉衣者）25日搶先試乘。（台北市政府提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年8月25日
響應潮台北音樂節，台北捷運公司推出「爵士快線」列車，9月6日起將安排爵士樂團在淡水信義線車廂內快閃演出，市長蔣萬安（粉衣者）25日搶先試乘。（台北市政府提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年8月25日
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）響應潮台北音樂節，台北捷運公司今天宣布，9月6日及7日將安排爵士樂團在淡水信義線的車廂內快閃演出，台北市長蔣萬安搶先試乘，盼讓音樂融入城市每個角落。

台北捷運公司舉辦「爵士快線」列車出發記者會，蔣萬安搭乘有爵士樂團演出的班次抵達西門町站，他致詞表示，這班列車不僅進站音樂改為帶有爵士風，車廂內彩繪也營造出爵士氛圍，加上現場演奏藍調樂曲，讓乘客都忘情地跟著音樂律動。

蔣萬安說，他搭乘的是全國第一班「爵士快線」列車，9月6日、7日的午後在淡水信義線還會有加發班次，讓民眾都有機會體驗車廂內爵士現場演出，將音樂結合市民生活，融入城市各個角落。

除了交通工具，蔣萬安指出，台北市全新推出音樂品牌活動「Trendy Taipei 潮台北」音樂節9月2日至8日盛大展開，活動會以台北流行音樂中心為核心，並擴展多個Live House，融合演唱會、產業論壇及台北爵士音樂節、台北音樂不斷電等。

蔣萬安介紹，今年的潮台北音樂節雖是試辦性質，但9月7日、8日在北流舉辦的JAM JAM ASIA邀請國內外許多知名歌手及團體，包含韓國爆紅歌曲「晚安大小姐」的原唱ASMRZ將首次來台，值得大家共襄盛舉。

他說，接下來會以今年的經驗為基礎檢討精進，持續擴大潮台北的規模，讓整個城市都沉浸在音樂饗宴中。（編輯：方沛清）1130825

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