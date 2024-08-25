台中龍井圖書館華麗亮相 提供全齡化閱讀服務
2024/8/25 17:55（8/25 18:16 更新）
（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市龍井圖書館陪伴在地居民40年，公私協力斥資新台幣1700多萬元，歷經1年半整修，今天重新開館，全面更新閱覽設備，新增1萬5000冊新書，提供全齡化閱讀服務。
龍井圖書館建築外觀以書冊意象設計，賦予老舊建築新風貌，今天重新開館，開幕式上台中市副市長黃國榮致詞，市府連續3年，每年編列1億元購書經費，另也逐年編列經費並爭取中央補助，優化老舊圖書館。市府與民間攜手合作，包含興建北屯區溪東圖書館與東勢區許良宇圖書館，提供民眾生態教育學習場域的全齡化閱讀服務。
文化局長陳佳君指出，為讓圖書館更符合現今閱讀需求，透過耐震補強與館舍空間調整，優化閱讀環境、完善無障礙設施、增設親子廁所及哺集乳室等友善空間，響應聯合國永續發展目標，進行空調設備汰舊等，更建置手機借書功能。
龍井圖書館市府自籌820萬元，台灣電力股份有限公司出資540萬元以及與中龍鋼鐵股份有限公司挹注350萬元經費支持，整修工程耗時1年半。
台中市立圖書館說明，龍井圖書館為地上3層建築物，採分齡分眾設計，有嬰幼兒區、兒童閱覽區、青少年閱覽區、期刊報紙區及樂齡區等，提供閱覽座位100席、圖書6萬冊、公用電腦4台、筆電使用座位17席、自助借還書機、APP手機借書等便捷服務。（編輯：黃世雅）1130825
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