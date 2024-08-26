陳佩琪涉違法兼差遭批調查疏漏 北市聯醫維持緩議

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）北市聯醫醫師陳佩琪涉公務員違法兼差，院方因認為掌握資料尚不足以認定有經營商業而決定緩議，遭媒體質疑調查有疏漏。聯醫今天說，行政調查權有限，決議待司法偵查結果再議。

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪為具公務員身分的聯合醫院醫師，在9日坦承用兒子名字開公司，遭外界質疑違反公務員服務法「公務員不得經營商業」相關規定，聯醫因此在21日舉行考績委員會，請陳佩琪到場說明。

台北市立聯合醫院副總院長黃遵誠當時透過新聞稿說明，因為刑事訴訟法第156條第2項規定「被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據」，考量目前掌握資料尚不足以認定陳佩琪有經營商業，所以會中決議待未來司法偵查結果再議。

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不過菱傳媒今天報導，聯醫調查過程有4大疏漏，包含未請最關鍵的陳佩琪兒子柯傅堯說明，也沒有向經濟部或稅務機關調閱智堯資訊傳媒相關資料，還在行政調查案件上過度類推適用刑事訴訟法，誤把陳佩琪當成刑事案件的被告；更沒有把此案主動送地檢署偵辦，難脫打假球之嫌。

黃遵誠今天再度透過新聞稿回應，因為院方對員工的眷屬沒有相應拘束力，無法要求或給予處分，鑑於行政調查權有限，所以決議待司法偵查結果再議，若無司法調查也會視情況及事實依法辦理。（編輯：方沛清）1130826