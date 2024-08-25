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大龍新城狀況多 議員批柯妻看豪宅不如出錢修屋

2024/8/25 12:19（8/25 12:56 更新）
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民進黨台北市議員陳怡君25日指出，大龍新城近日剛修繕好的頂樓牆角缺角又再度被雷劈損壞，水泥塊還從頂樓掉落至地面，讓住戶憂心生命安全外，也質疑避雷針設計不良而起不了作用。（陳怡君提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年8月25日
民進黨台北市議員陳怡君25日指出，大龍新城近日剛修繕好的頂樓牆角缺角又再度被雷劈損壞，水泥塊還從頂樓掉落至地面，讓住戶憂心生命安全外，也質疑避雷針設計不良而起不了作用。（陳怡君提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年8月25日
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（中央社記者黃麗芸台北25日電）大龍新城為前台北市長柯文哲任內首個公辦都更社宅，台北市議員陳怡君今天指出，此案頂樓近日因雷劈缺角，怒批柯妻有錢看豪宅，還不如出錢修繕此不負責任政績。

民進黨市議員陳怡君今天透過新聞稿表示，民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪為幫兒子購婚房，前去看新台幣1.2億元豪宅惹議，柯文哲更語出驚人說「買億元房子不是很困難」，怒批質疑這就是帳目不清的柯文哲口中所說「居住正義」。

陳怡君指出，柯文哲時任台北市長時的第一個公辦都更案大龍新城，為海砂屋改建完工，在2020年3月讓住戶回家入住，可謂是柯文哲任內政績，但因工程監督不力、偷工減料頻傳，導致近半數房子遇雨漏水且淹水。

同時，過去也曾發生大樓水錘聲噪音不斷；半夜風切聲讓住戶發毛；冷氣機格柵設計通風不良，導致壓縮機在超高溫下運轉，越吹越熱還跳電；電梯因大雨進水故障，導致住戶無電梯可用，就醫還要靠消防隊抬上抬下就醫，諸多狀況讓住戶不堪其擾。

「原本的政績，變成燙手山芋」，陳怡君表示，自己在柯任內就常陳情大龍新城相關缺失；未料蔣萬安就任台北市長後，除繼續修繕漏水屋及洩水不良等問題外，近日剛修繕好的頂樓牆角缺角又再度被雷劈打損壞，水泥塊還從頂樓掉落至地面，讓住戶憂心生命安全外，也質疑避雷針設計不良而起不了作用。

陳怡君提到，讓住戶更憤怒的是，自2020年入住至今，大樓缺失不斷、修繕不停，近期還收到蔣市府公文稱大龍新城優化工程所需經費約255萬元，要住戶分攤經費修繕，質疑根本就是欺軟怕硬。

她怒批，先不論大龍新城是哪一任市長的建設，蔣萬安答應協助修繕，竟讓局處把責任推給住戶，還發出這張魚肉百姓的公文，但此案就是柯文哲任內的公辦都更案，呼籲陳佩琪有錢看豪宅，不如把錢拿來修繕柯不負責任的政績。

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陳怡君指出，當年柯文哲責成台北市副市長黃珊珊大陣仗和住戶開會，強調會修繕好房子，但黃珊珊卻不敢簽房子不漏水證明書，如今蔣市府還用「優化」兩字要住戶買單出錢修房。大龍新城從海砂屋到漏水屋、再到瑕疵屋，政治人物口中的居住正義，難道是在變相壓榨善良的百姓。

她說，根本連一毛錢都不該讓住戶花費，如果柯文哲有良心，就請陳佩琪拿錢出來修繕；如果蔣萬安有魄力，應追究工程及設計不當瑕疵的責任。（編輯：張銘坤）1130825

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