法務部屏東執行分署 推中秋應景法拍麻花捲

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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）屏東縣一間食品公司欠稅與勞健保逾新台幣500多萬元，法務部行政執行署屏東分署出奇招追繳，將於9月3日「123拍賣會」中，販售「中秋節烤肉解膩甜點」麻花捲。

屏東分署人員告訴媒體，這間食品公司所屬冷凍車尚未成功拍出，至於麻花捲是公司主要商品。為替國庫追繳，分署人員靈光乍現，想到麻花捲也屬財產可拍賣，且適合當作中秋節烤肉解膩甜點，若勾起親友間小琉球旅遊懷舊回憶，也是很好的談資。

屏東分署表示，麻花捲市價1包新台幣70元，下殺57折1包只要40元，口味有原味、黑糖與芝麻3種，每人限購10包，當天上午9時30分開放排隊，10時依排隊順序選購，90包售完即止。這次拍賣是試水溫，反應好將持續拍賣。

屏東分署指出，上次法拍會備受關注的枋山鄉2甲4分魚塭地，二拍底價4338萬4000元，1個月內迅速降價千萬元，有大面積魚塭用地需求民眾可考慮進場。

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另1輛納智捷白色中古車也是二拍，只要一拍底價一半就有機會帶回家，有興趣民眾拍賣會當天上午9時30分到分署觀覽拍賣物，10時登記領號碼牌、10時30分拍賣喊價。

當天拍賣不動產也包括位於恆春鎮、崁頂與來義鄉的土地及建物，屏東分署表示，想買不動產民眾可考慮利用通訊投標，在9月2日前將投標文件寄「屏東北平路郵局第49號信箱」。或3日下午2時20分至3時拍賣室現場投標。（編輯：孫承武）1130827