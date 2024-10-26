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桃市八德「早到甜」行動表支持 警消可優先購餐

2024/10/26 17:01（10/26 17:26 更新）
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桃園市消防局大湳分隊26日表示，位於八德區的早到甜早餐店宣布即日起，將為所有消防和警察人員提供優先購餐服務，盼警消人員在繁忙工作中能更方便地享用美食，感受到社會溫暖與支持。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 113年10月26日
桃園市消防局大湳分隊26日表示，位於八德區的早到甜早餐店宣布即日起，將為所有消防和警察人員提供優先購餐服務，盼警消人員在繁忙工作中能更方便地享用美食，感受到社會溫暖與支持。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 113年10月26日
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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市八德區的早到甜早餐店，即日起為所有消防及警察人員提供優先購餐服務。桃園市政府消防局大湳分隊長魏柏煜指出，這項服務對警消意義重大，希望更多的商家參與。

桃園市政府消防局大湳分隊今天向媒體表示，八德區的早到甜早餐店宣布從即日起將為所有消防及警察人員提供優先購餐服務，希望警消人員在繁忙工作中，能夠更方便地享用美食，感受到社會的溫暖與支持。

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早到甜早餐店的老闆指出，警消工作繁忙且工作時間長，經常三餐都不能在正常的時間享用，希望透過這個服務，讓他們在忙碌工作中能更方便地享用早餐，這項優先購餐服務適用於所有身著制服或出示有效證件的消防及警察人員。

魏柏煜表示，警消工作時間長、勤務有不定性，優先購餐能讓執勤期間更有效率地補充能量，也提高店家的見警率；這項服務對警消來說意義重大，希望能激勵更多商家參與，一起加入支持警消用餐的行列。（編輯：戴光育）1131026

桃園市八德區一家早餐店26日起為所有消防和警察人員提供優先購餐服務，適用所有身穿制服或出示有效證件的消防及警察人員，店家也在櫃台區貼出友善服務貼紙。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 113年10月26日
桃園市八德區一家早餐店26日起為所有消防和警察人員提供優先購餐服務，適用所有身穿制服或出示有效證件的消防及警察人員，店家也在櫃台區貼出友善服務貼紙。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 113年10月26日
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