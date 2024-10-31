颱風康芮來襲台南沿海強風 近1萬戶一度停電搶修

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（中央社記者張榮祥台南31日電）颱風康芮今天下午在台東登陸，台南沿海出現10級強風，部分行政區發生電桿斷裂、開關燒損等事故，近1萬戶人家一度停電，台電全力搶修，截至下午4時，尚有逾1800戶停電待修。

台電新營區營業處今天指出，颱風康芮造成北門區電桿斷裂、開關燒損，學甲區也有電線斷落，肇因於瞬間強風，停電人家累積9630戶，台電搶修後，7738戶復電，還有1892戶停電中。

新營區處表示，入夜之後，風雨可能持續增強，將視風雨狀況搶修復電。若自家和少數幾戶停電，可能是位於巷弄內、沿海、山區及偏遠地區等線路末端，復電速度較慢，請停電人家耐心等候。（編輯：謝雅竹）1131031