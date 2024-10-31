颱風康芮來襲 花蓮撤離3400多人25人輕傷送醫

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（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）颱風康芮挾強風大豪雨，花蓮有土石流紅色警戒50條、黃色警戒125條，總撤離人數3442人，除公所、警方協助，花東防衛指揮部兵力也加入支援；全縣有25人因風災受傷送醫治療。

土石流紅色警戒50條，以玉里鎮24條、秀林鄉10條、卓溪鄉5條較多；土石流黃色警戒125條，包括秀林鄉22條、壽豐鄉19條、豐濱鄉16條、卓溪鄉11條等。

針對潛勢保全戶，花蓮縣政府統計，截至傍晚5時20分，總撤離人數有3442人。

颱風康芮帶來豐沛雨量，秀姑巒溪上游及各支流都非常湍急，甚至溢流，導致卓溪鄉中正、清水、南安等多個部落都有水淹、土石泥流狀況，所幸居民都安全撤離被安置到收容處所。

瑞穗鄉溫泉路有淹水災情，連舞鶴台地茶區的茶樹也泡在水裡，茶農無奈指真的變「泡茶」了。相關災損，待風雨停歇才能勘災統計。

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根據花蓮縣災害應變中心資訊，截至今天傍晚已受理並派遣陸軍花東防衛指揮部兵力共160員、車輛25台，已進駐鄉鎮村辦公室或活動中心，配合執行預防性撤離，另外部營外兵力預置計8處，共150人，車輛25輛，各鄉鎮村公所提出申請，可立即轉用投入。

縣府從昨天開始統計，花蓮受傷人數有25人，因颱風康芮風雨而跌倒摔傷、被吹落物品砸傷、割傷、整理積水時滑倒等，都送醫治療。（編輯：李亨山）1131031

颱風康芮撲台致災，花蓮縣瑞穗鄉溫泉路31日發生淹水災情，舞鶴台地茶區的茶樹慘泡水，令茶農相當無奈。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年10月31日