颱風康芮襲台 北市建物災害通報1千件市府續處理

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（中央社記者劉建邦台北1日電）颱風康芮來襲，台北市街道滿目瘡痍，北市建管處統計至今天下午1時，因颱風受損建物災害案共1003件，623件持續處理中，主要為招牌被風吹落、工地圍籬遭風吹倒等災情。

中央氣象署今天下午2時30分解除颱風康芮海上颱風警報；台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，颱風康芮襲台期間，因挾帶強風豪雨重創北市，導致多處建物及公共設施受損。

北市建管處表示，獲報災情發生後，皆迅速啟動防災應變機制，颱風來襲期間，仍派員至現場處理建物受損案，確保民眾居家安全，目前正全力投入災後復原，期盼可減少影響民眾生活。

建管處指出，統計至今天下午1時，受理1003件建物災害案，完成處理380件、623件仍在積極處理，為確保市民的生命財產安全，會派員協助案件盼能加快恢復市容。

建管處表示，經分析各類建物災損案，已受理主要案件內容，包含廣告招牌被大風吹落375件、完成處理127件；工地施工圍籬被大風吹倒塌61件、已處理52件；建物受損19件、完成處理15件；外牆磁磚掉落16件、已完成處理12件。

此外，鐵皮及違建等損壞案498件，已完成處理145件，其餘353件正積極處理。建管處指出，已動員2348人次及1065車次全力投入復原作業。

建管處表示，會積極協調各工地，並再次發送通知要求業者加強自主檢查，確保穩固工地圍籬、懸掛物等設施，減少風災後的潛在隱患。

建管處指出，市民在颱風過後應隨時留意住家及周邊建物的安全，特別是廣告招牌、外牆裝飾等懸掛物，若發現有潛在風險，可撥市民熱線1999通知市府，獲報後會迅速派員到場處理。（編輯：張銘坤）1131101