颱風康芮台東農損慘重 水稻釋迦臍橙香蕉均災損

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）颱風康芮帶來強風豪雨，台東農作物受損嚴重，水稻估5成倒伏，產量恐減少逾3成；即將採收的臍橙遭風吹落，農民1年心血全毀；釋迦有樹倒、有落果，目前還無法評估損失。

颱風康芮在東海岸吹起14至15級陣風，台東市區11級陣風，南迴線也有8至10級陣風，台東縱谷有13至15級陣風，任何農作物均禁不起摧殘。

台東縣長饒慶鈴、台東縣議會議長吳秀華、國民黨籍立法委員黃建賓今天同往勘災。

釋迦農表示，目前正值鳳梨釋迦果實套袋期，還來不及套袋的幼果，被風侵襲表皮磨破、變黑，就算沒壞掉也變劣果，有套袋的雖然保護果實，但果樹的葉片都被強風吹掉，失去吸收養分和光合作用功能，果樹也會營養不良，影響果實成長；另外也有落果和樹幹傾倒情況，因此整體損失還無法估計。

台東縱谷水稻有泡水、有倒伏，農民今早巡田愁容滿面。關山鎮長彭成豐表示，這次颱風對關山造成很大影響，關山目前有2000多公頃水稻尚未收割，強風豪雨造成約1000公頃倒伏，倒伏的水稻穀粒會掉落，收割時也會掉好幾成，如田持續濕無法收割則會有穗上發芽的情形，所以各種狀況後估收成少3成，評估整個台東水稻逾5成倒伏。

另外，香蕉、甘蔗全倒，臍橙落果，蔬菜類也無一倖免，一片倒伏，整年的心血全泡湯，農民能搶收的就搶收，無法搶收的準備打掉重來。

饒慶鈴指示農業處及鄉鎮市公所盡速查報災損，協助農民縮短作業時間，也盼中央能納入救助範圍，尤其是水稻部分盼能現金救助，彌補農民心血。

黃建賓也表示，會將今天看到的災情儘速向中央反映，請中央協助，也請台東縣政府和各鄉鎮公所儘速彙整災情。（編輯：謝雅竹）1131101

颱風康芮襲台，台東縱谷有13至15級陣風，香蕉樹不敵強風被攔腰折斷，香蕉園只剩竹竿。中央社記者盧太城台東攝 113年11月1日

颱風康芮帶來強風豪雨，台東水稻嚴重倒伏，關山鎮長彭成豐（圖）估收成少3成，盼中央協助農民。中央社記者盧太城台東攝 113年11月1日