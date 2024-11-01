中市泳客自主訓練溺水 泳訓中心暫停營運1個月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市北屯區一家游泳訓練中心昨天發生泳客溺水意外，管理機關東山高中今天審視契約後，認定營運廠商有重大違失，要求暫停營運1個月，後續將視調查結果依契約裁罰。

台中北屯區一家游泳訓練中心，昨天下午發生泳客溺水意外，經送醫不治。東山高中今天召開會議，對於營運廠商在履約過程出現情節重大違失，已依促參合約要求營運廠商自即日起，暫停營運1個月，並依合約啟動重大違約機制處理，後續將視調查結果依契約裁罰。

校方已責令廠商盡速提出違失查處報告，以釐清事件過程並積極處理後續改善作為，避免類此憾事再發生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市10月31日因颱風停班停課，該游泳訓練中心也休館1天，但訓練團自3月起向游泳訓練中心簽訂借用場地契約，因比賽在即，昨天請求泳訓中心協助開放提供練習，借用時間為下午2時至4時，泳訓中心2名人員值班，練習時間由潛水教練獨立授課管理，後來發生男子溺水意外。

台中市消防局獲報，救護人員協助將溺水男子送醫，搶救後不治，確切死因有待警方調查釐清；鑑識人員依規定到場採證，確切死因仍待法醫相驗後判定。（編輯：謝雅竹）1131101