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風災後新北逾8000戶仍停電 侯友宜：拚11/2修復

2024/11/2 11:16（11/2 12:48 更新）
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新北市長侯友宜（右2）2日主持新北市「康芮」颱風應變會議時，要求各區公所工班務須配合台電人員搶修，目標是2日全數復電，搶修沒有假日，將不眠不休，這也是市府團隊的責任。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年11月2日
新北市長侯友宜（右2）2日主持新北市「康芮」颱風應變會議時，要求各區公所工班務須配合台電人員搶修，目標是2日全數復電，搶修沒有假日，將不眠不休，這也是市府團隊的責任。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年11月2日
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（中央社記者黃旭昇新北2日電）颱風「康芮」襲台，新北市截至今天上午10時止仍有8000餘戶停電。新北市侯友宜今天表示，他與台電董事長曾文生通過電話，感謝增派人力支援復原，目標是今天全面恢復供電。

侯友宜上午主持新北市「康芮」颱風應變會議後，前往板橋區參加消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程動土典禮。他在會議中裁示及典禮致詞、會後接受媒體聯訪時，都提到災後復原工程進度。

媒體詢問，風災後新北市仍有停電情形，目前搶修進度如何。對此，侯友宜指出，他曾與曾文生通過電話，拜託全力支援復原，感謝台電昨天連夜調度各區處自營、承攬及台中的工班前往新北市支援。

侯友宜指出，新北市這次停電戶數太多，民眾殷切盼望盡速恢復供電，尤其，沒有電就會缺水，影響民生相當辛苦，供電一停後就非常麻煩，因為民眾埋怨聲最高就是電力，里長、區長都被人罵得很慘，希望與中央一起合作復原。

依據台電統計，截至今天上午10時止，「康芮」颱風期間，新北市曾停電戶數為17萬5000餘戶，目前仍有8000餘戶停電中。

侯友宜表示，依據各區區長的回報，實際停電戶數要超越台電的統計、甚至2倍，他要求各區公所工班務須配合清除障礙讓台電人員搶修，目標是在今天要全數復電，搶修沒有假日，將不眠不休，這也是市府團隊的責任。

他指出，新北市府工程單位也連夜完成各主要幹道搶修，今天要進入支線道路及公園全面整理。他感謝國軍昨晚緊急調度近百名兵力，今天會進到淡水、石碇、坪林、土城各行政區支援。（編輯：戴光育）1131102

#曾文生
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#台電
#侯友宜
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