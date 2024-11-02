台北白晝之夜大安森林公園登場 熱鬧大安區

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（中央社記者劉建邦台北2日電）白晝之夜今天在大安森林公園登場，最受關注是夜行動物派對遊行，台北市長蔣萬安及法國在台協會代表等人出席響應活動，蔣萬安說，盼透過活動讓下一代了解生態保育重要性。

2024台北白晝之夜晚上6時在大安森林公園露天音樂台舉行夜秀降臨儀式，包含蔣萬安、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）等人皆出席。

今年白晝之夜集結61組國內外藝術團隊參與，有超過百場演出節目。蔣萬安致詞時說，特別感謝法國在台協會的長期指導支持，及所有策展老師與藝術團體和周邊商圈及學校在活動籌辦期間的協助與配合。

他表示，白晝之夜起源是在法國巴黎，台北市自2016年舉辦至今已第9屆，白晝之夜有3項核心精神，包含跨夜舉辦、自由參加、公民參與。

蔣萬安說，白晝之夜主要是用藝術打破時間跟空間限制，讓民眾可在日常生活更貼近藝術，今年規劃8大主題，包含音樂表演等，且選在大安森林公園是具有意義，因不只能欣賞藝術，更希望讓下一代透過大安森林公園，了解生態保育的意義。

他指出，今年是台北市建城140周年，也是市立動物園建園110周年，更是大安森林公園建園30周年，特別感謝守護公園的專家學者及志工等團體，才讓市府有機會以大安森林公園為核心進行各項藝術展演，此外，大安森林公園因颱風造成災情，特別感謝協助公園復原的許多人。

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依文化局新聞資料，邁入第9年的台北白晝之夜，從今天下午2時至3日凌晨2時在大安區周邊展開，今年以夜行動物派對為主題，探索城市與自然生態連結。

文化局表示，此次白晝之夜最受民眾歡迎就是「法國動物大遊行」從晚上7時到深夜11時的每個整點，遊行隊伍就會出發，市府官員會戴上貓頭鷹面具與法國在台協會代表及藝術家共同參與，預估遊行隊伍將吸引民眾目光，因透過遊行彷彿把台北城市的夜晚轉化成別具夢幻的派對現場。（編輯：張銘坤）1131102