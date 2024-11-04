本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台北大巨蛋中職明年增9場至29場 明星賽季後賽總冠軍賽檔期全保留
首頁 / 地方

高虹安涉貪二審開庭 時力議員籲辭職別綁架竹市

2024/11/4 15:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）高等法院今天審理高虹安立委任內涉詐領助理費案，時代力量竹市議員林彥甫說，高虹安不辭職，代理市長邱臣遠對市政無長遠規劃，呼籲高虹安別綁架市政，應盡快辭職以利重選。

新竹市長高虹安（停職中）被控於立法委員任內詐領助理費案，一審的台北地方法院7月26日依貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪判處高虹安有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。

高虹安及檢方不服一審判決，提起上訴；二審由台灣高等法院審理，受命法官郭豫珍今天首次開庭傳喚到庭。

針對高虹安涉貪案進入二審，林彥甫今天向中央社記者表示，時代力量新竹市議會黨團在高虹安一審被判貪污有罪時就呼籲她應自行請辭，讓市民重選合適市長，不該由不具民意基礎的邱臣遠長時間代理。

林彥甫說，高虹安已停職3個月，她未辭職的結果就是讓新竹市政牛步，邱臣遠頻繁出國、對市政也無長遠規劃，受害的是新竹市民。

他指出，高虹安要證明清白無需拖新竹市民下水，別綁架新竹市政，她應盡快辭職，把新竹市還給人民。（編輯：戴光育）1131104

高虹安
涉貪案二審 高虹安：沒貪污、沒錢進口袋應無罪被控詐領助理費 二審首開庭排定先訊問高虹安
林彥甫
議員質疑購物節標案圖利廠商 竹市府：依法招標竹市府出國考察預算遭疑浮編 時力議員擬提刪減
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：