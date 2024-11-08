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永靖謝平安家年華12月登場 李多慧、林襄同樂

2024/11/8 16:14（11/8 16:31 更新）
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2024彰化永靖謝平安家年華12月將登場，今年還特別邀請中華職棒味全龍隊啦啦隊成員李多慧（中）、林襄（右）、琪琪（右2）等人共襄盛舉。（味全龍提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月8日
2024彰化永靖謝平安家年華12月將登場，今年還特別邀請中華職棒味全龍隊啦啦隊成員李多慧（中）、林襄（右）、琪琪（右2）等人共襄盛舉。（味全龍提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月8日
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（中央社記者鄭維真彰化縣8日電）彰化「永靖謝平安家年華」12月14、15日登場，將有各村神尊遶境祈福、千人封街搓湯圓、市集等活動，並邀請職棒味全龍啦啦隊員李多慧、林襄、琪琪及球星到場。

許多農村為感謝神明護佑豐收都有「謝平安」傳統儀式，除謝神外，也會辦桌宴客感謝親友幫忙。頂新和德文教基金會創辦人魏應充從2019年起促成永靖地方聯合舉辦謝平安慶典，今年由永靖鄉共好協會、永靖鄉永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園主辦。

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頂新和德文教基金會今天發布新聞稿表示，「永靖謝平安家年華」規劃經典的各村神尊遶境祈福、千人封街搓湯圓、梅花平安宴、扮仙戲、煙火秀、夜遊成美園及市集等多項活動，也將邀請味全龍啦啦隊員李多慧、林襄、琪琪及球星同樂。

去年慶典吸引眾多人潮到永靖鄉，梅花平安宴也供不應求，今年籌備平安宴的成美文化園將擴大開放外地民眾認桌，並邀請南彰化有30年辦桌經驗的總鋪師規劃道地菜色。（編輯：郭諭儒）1131108

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