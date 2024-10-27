本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義中埔連8起地震 氣象署：未來一週留意規模4餘震
首頁 / 地方

北市警查緝黃牛已逮62人 蔣萬安：一定追究到底

2024/10/27 10:42（10/27 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市刑警大隊查緝周杰倫黃牛票，截至26日已逮捕62人。（中央社檔案照片）
台北市刑警大隊查緝周杰倫黃牛票，截至26日已逮捕62人。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北27日電）查緝周杰倫黃牛票，台北市刑警大隊截至昨天已逮捕62人，傳出黃牛間將此波行動稱為「萬安演習」並相互提醒，台北市長蔣萬安今天說，對不法行為一定會嚴加查辦、追究到底。

台北市警察局刑警大隊成立專責查緝小組，持續清查網路平台，截至昨天中午已查獲周杰倫黃牛票60件62人，包含號稱是全台最大的黃牛集團、架設臉書粉絲專頁專供交易的邱姓男子等。

媒體報導，警方此波查緝行動在黃牛群組裡引發熱議，有人說是「為了抓黃牛的戒嚴」，還有人形容為「萬安演習」，相互提醒短期內要低調點。

蔣萬安今天上午出席2024台北客家義民嘉年華前被媒體堵訪問及此事，他說，市府對任何不法行為一定會嚴加查辦、追究到底，並站在所有民眾的立場，確保大家權益。

此外，今年客家嘉年華找來味全龍韓籍啦啦隊員李多慧擔任代言人，蔣萬安表示，他看到現場有許多年輕人來看李多慧，希望藉此讓更多人認識客家的好、了解客家的美，將客家精神不斷傳承下去。

對於是否會爭取李多慧明年續當「小龍女」，蔣萬安笑說，大家會一直為李多慧應援，希望她帶來更多精彩的舞蹈及演出。（編輯：張銘坤）1131027

#台北市
#李多慧
#嘉年華
#蔣萬安
#台北市刑警大隊
#台北市警察局刑警大隊
#周杰倫
蔣萬安
京華城案鼎越不放棄爭議容積獎勵 蔣萬安重申不給施工勘驗周杰倫演唱會黃牛票案 北院裁定主嫌劉男羈押禁見
李多慧
「晚安大小姐」嗨翻北流 ASMRZ愛台灣美食一天5餐
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：