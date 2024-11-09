北捷新埔站砍人案乘客驚魂未定 4男英勇壓制嫌犯

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北9日電）台北捷運新埔站昨天晚間發生砍人案。目擊網友說，當下很多人在車廂奔跑、摔倒，尖叫聲與哭聲不斷，現場宛如喪屍片，最後有4名男子英勇壓制嫌犯，直到警方抵達。

台北捷運板南線新埔站昨天晚間發生砍人案，1名女子在車廂持美工刀攻擊17歲男學生。警方說，男學生已送亞東醫院，警方到場時，涉嫌人王姓女子已遭民眾壓制，由警方帶回派出所釐清案情。

1名網友陳小姐在社群網站Threads發出影片，只見王姓女子持續抓著男學生，1名戴黑色口罩男子率先衝上前抓住王女持刀的右手並大喊「放下」，隨後又有3名男子上前幫忙壓制嫌犯，遭攻擊的男學生驚魂未定地跑到一旁，臉上傷痕清晰可見。

陳小姐說，她晚間10時10分在捷運江子翠站突然聽到手機掉在地上的聲響，且有人開始大叫，結果是有2人在扭打，且還撞到她，她立刻拿出手機錄影，發現1名男同學臉上都是血。

陳小姐表示，當時大家全都往後退，「感謝有勇敢的阿伯們衝上去制伏他」，後來在新埔站還持續壓制、直到警察抵達；且她當下完全不知道發生什麼事，只以為有人在打架，後來看影片才發現對方有拿美工刀，呼籲大家以後坐捷運都要觀察周圍狀況。

另名網友表示，當時他坐在位置上，結果右後方接近門邊的人突然攻擊人，當下大家嚇到往前跑，很多人都摔倒了，他嚇到心臟狂跳，出新埔站時手都在抖，幸好嫌犯有被壓制住。

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還有網友說，當時他在倒數第2節車廂，突然聽到有人尖叫，他們這節車廂的人還沒意識到發生什麼事，就看到一群人衝過來，他也跟著跑，最後一節車廂瞬間擠滿人。這時雖然有廣播，但很快就被尖叫聲和哭聲掩蓋，抵達新埔站後，所有人都衝出車廂，他到月台還是全身發抖。

也有網友指出，他坐在捷運最後一節車廂，快到新埔站時有一群人朝他邊叫邊跑過來，說「有人砍人」，當下畫面宛如喪屍片，不過他下車時已看到有人被制伏，也有人幫忙在止血。（編輯：徐睿承）1131109