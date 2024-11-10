卓冠廷邀鄉親看紙風車演出 逾3000民眾親子同樂

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（中央社記者王鴻國新北10日電）民進黨新北市議員卓冠廷邀請紙風車劇團在新北鶯歌區尖山國中演出，吸引逾3000大小朋友參與；民進黨立委蘇巧慧表示，她和卓冠廷會努力讓地方發展更好，要讓鶯歌更美麗。

卓冠廷依選前承諾，今晚邀請紙風車鄉村卡車藝術工程前進鶯歌，在尖山國中由即將成真火舞團帶來「火爾摩莎Firemosa」劇碼，吸引大小朋友超過3000人欣賞，展現藝文表演的超高人氣。

卓冠廷表示，選前承諾要讓土樹三鶯（土城樹林三峽鶯歌）地區每年有大型藝文表演，因此在籌備今年度的大型公演時，選址就在離自己老家不遠處的尖山國中，作為自己對故鄉的回饋。

卓冠廷表示，能透過藝文演出讓台灣的孩子看見台灣的驕傲，非常值得，他會履行承諾，繼續辦下去。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今晚也現身，她表示，感謝卓冠廷每年都為鶯歌、樹林、土城、三峽的孩子們帶來精彩的活動，她和卓冠廷會繼續努力讓地方發展更好，提升學校環境，要讓鶯歌更美麗。（編輯：唐聲揚）1131110