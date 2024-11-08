蘇巧慧指藍沒提縣市財劃法用途 侯友宜反擊

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（中央社記者高華謙新北8日電）財劃法修法引發政治攻防。針對有意參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧說，國民黨沒說各縣市分到錢要怎麼使用。新北市長侯友宜說，這是對新北不了解，捷運就要花新台幣3000億。

蘇巧慧日前在社群網站臉書（Facebook）表示，她支持財政收支劃分法修法，而不是支持財政亂畫法，身為新北立委，她當然希望新北更多，在國家財政允許下，地方更多錢可以建設，誰會反對，但國民黨從沒有說，各縣市分到錢要做什麼，應告訴民眾決策邏輯。

新北市議會今天進行總質詢，民眾黨新北市議員陳世軒說，民眾黨有自己的財劃法修法版本，至於蘇巧慧也同意要修法，並稱希望新北可以更多，卻指「國民黨沒說拿到錢要做什麼」，那侯友宜是否可以告訴蘇巧慧，新北拿到錢後要做什麼。

侯友宜說，「這就真的是對新北市不了解」，不管國民黨或民進黨當新北市長，都希望修好財劃法，還給新北市公道，相信當過台北縣長、新北市長的人都有這想法。

侯友宜說，新北市捷運軌道建設就要花3000多億，目前已經投入約1000億，希望速度要快、不要老是流標，另污水下水道工程、河川治理、橋樑基礎建設與社會福利也都要錢，「我不要多」，只要人均分配與台北、桃園一樣就好，新增數百億新北可能都還不夠用，新北市立委都應為新北討公道。

另外，陳世軒也以今天正式付委的中央總預算為例，總預算費時2個月、7度叩關才付委，正是因為行政院對抗在野，缺乏溝通，才造成僵局。因此朝野需多溝通，新北府會也一樣，呼籲新北市應該效法台北市慣例，每個會期由市長率領局處首長，開議時赴議會各黨團報告。

侯友宜說，會來研究怎麼做，將請團隊向議會黨團報告。（編輯：張銘坤）1131108