蘇巧慧喊「慧慧慧」 洪孟楷稱為新北發聲最重要

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（中央社記者王鴻國新北3日電）藍綠可能角逐下屆新北市長選舉的立委蘇巧慧與洪孟楷，今天都出席中和的宗教活動。蘇巧慧表示，「衝衝衝要加上慧慧慧，慧（會）衝」；洪孟楷說，要為404萬人發聲最重要。

新北市今天舉辦大中和土地公文化祭暨力行福德宮甲辰科護國佑台五朝祈安清醮活動，由市長侯友宜擔任正獻官，可能參選下屆市長的民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷等人都參與活動。

蘇巧慧接受媒體聯訪時針對民進黨秘書長林右昌好像也想要挑戰新北市長選舉的問題表示，她在新北長大，新北是她的故鄉，服務新北近10年，所做所為不管是在國會的問政，或者是地方的建設，成績有目共睹。

她表示，她想要為新北再更增添力量，讓新北更好，所有能夠對新北好的人事物，她都歡迎，也會和大家一起努力。大家看到她，都很自然會說「衝衝衝」，她現在反而跟大家說「過去有衝衝衝，現在要加上慧慧慧」，意謂她「慧（會）衝」，也是她和鄉親很自然、親切的互動方式。

洪孟楷受訪時也針對市長選舉的問題表示，做好立委的職務，把新北404萬人心聲講出來比什麼都重要；現在離2026還太早，還有2年多時間，他現在心心念念盼望的還是讓颱風風災影響降到最低，還有財政收支劃分法的修法。

洪孟楷表示，大家不分藍綠黨派，如果真的為新北市好、為404萬人好，大家一起努力打拚的話，不分黨派一起為新北市來發聲，都請支持財政收支劃分法修正案，才能夠給地方政府更多的資源。

侯友宜受訪時表示，離選舉還很長，他歡迎每一個人為這塊土地奉獻，不管是哪一區的立委，甚至是其他外縣市的立委，只要願意來新北市做事，他都很歡迎。

侯友宜說，希望大家一起打拚，新北市404萬的人口，需要更多人支持的力量。尤其最近財政收支劃分法修正案，目前在中央、在立法院審查當中，請給新北市多多支持。（編輯：李錫璋）1131103