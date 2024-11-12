花蓮林田山房舍修復工程上梁 傳承百年林業文化

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮林田山園區內房舍修復及再利用第二期工程，今天舉行上梁典禮，林保署花蓮分署表示，園區房舍具有歷史意義，也正式宣告林田山社區歷史建築修復計畫邁入新的里程碑。

林業及自然保育署花蓮分署表示，林田山林業文化園區自日治時代起就是台灣林業的重要基地，當時為了開發林業資源，鋪設森林鐵道，建造木屋宿舍，並建立完善的社區生活。此處產出的檜木、紅檜等珍貴木材，成為支撐當年台灣經濟建設的重要資源。

林田山不僅僅是一個伐木場，更是一個社區，滿載著生活的回憶和山林的氣息。藉由修復與展示，讓民眾了解林業不僅是一段過去的歷史，更是一份與土地深深相連的文化與情感。

花蓮分署說明，此次修復工程內容為10幢建築物，9幢為日式建築房舍，1幢為加強磚造，皆屬文化聚落建築群，文化資產公告為整體環境具地方特色、歷史脈絡與紋理具保存價值。

工程經費新台幣1.2億元，民國112年7月開工，預計114年2月底竣工。「上梁有如人之加冠」，花蓮分署指出，盛大隆重舉辦上梁儀式，祈求建築群永固、使用及出入平安。

花蓮分署長黃群策指出，修復工程不僅是復原老房舍，更重要目的是要重建林田山的歷史記憶。隨著林業走向沒落，這些房舍和鐵道見證了林田山從繁榮到靜謐的變遷。藉由修復再現當年林田山社區的風貌，讓後代子孫也能感受到這段林業文化的深刻印記。

未來，修復完成的房舍將活化為文資場域空間，做為住宿體驗、文創空間及餐飲販售等服務設施，讓遊客能親身體驗台灣林業的發展軌跡。

萬榮鄉長梁光明致詞表示，很高興能看到花蓮分署將這些日式房舍建築修復再利用，彷彿回到林田山最輝煌的時光，公所未來也會持續和花蓮分署合作，連結溫泉觀光產業鏈，刺激社區觀光，創造地方更多就業機會。（編輯：謝雅竹）1131112