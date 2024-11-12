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D1GP台南府城國際飄移巔峰挑戰賽 12/14登場

2024/11/12 18:55
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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市長黃偉哲今天宣布，2024 D1GP台南府城國際飄移巔峰挑戰賽12月14日起一連2天在大台南會展中心旁登場，屆時世界冠軍的日本車手中村直樹等人將到場競技。

黃偉哲指出，透過D1賽事，世界各地賽車好手齊聚台南較勁，也讓賽車迷到台南欣賞飄移賽事魅力，同時品嘗在地美食及觀光旅遊，感受視覺、聽覺及味覺的盛宴。

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市府發布新聞稿指出，D1 GRAND PRIX TAIWAN（D1台灣）今年正式成為台灣唯一授權國際飄移賽事品牌，目前D1擁有亞洲聯盟涵蓋日本、台灣、韓國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓及泰國等，選手們可藉由比賽積分登上世界舞台。

市府表示，此次賽事請來日本車手中村直樹、齊藤太吾、美國車手漂亮寶貝SARA CHOI及台灣冠軍車手張盛鈞等人共同進行無差別競技，對國內車手也是絕對利多。（編輯：謝雅竹）1131112

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