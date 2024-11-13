竹市某休閒農場涉違規營業遭檢舉 市府已罰4次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹市議員陳建名今天質詢說，港南公園附近1處育兒休閒農場以預約制規避稽查且未有休閒農場的相關登記證，市府說，業者未取得動物展演申請已開罰4次，後續輔導合法申請。

民進黨議員陳建名今天質詢表示，此處育兒休閒農場採預約制，不開放現場進入，他接獲檢舉前往，現場遊客不少，而內部則有部分動物在開放空間行動，也有圈養的動物供遊客及親子餵食，如水豚或羊鴕等。

他說，但此處休閒農場卻未有相關登記證、未合法，再者這些動物於開放空間供人觸摸及餵食，以及對於動物的排泄物打掃、動物生活條件，與農場是否有納保公共安全險等，皆沒有公開資訊。

陳建名指出，市府是否縱容業者在未合法登記情況下可持續營業，這是對動物不友善，也讓遊客承擔安全風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新竹市政府產發處長許智堡表示，有關港南公園附近這家育兒農場，市府從去年接獲檢舉，依動保法規定的未取得動物展演申請而開罰，至今開罰4次，已罰新台幣50萬元。

至於農地非農用部分，許智堡說，已移給地政處依區域計畫法處理，市府持續輔導業者能朝合法的休閒農場方向申請，包括設施規範等都需符合相關規定，且只要民眾檢舉，就會前往稽查或開罰，也提醒業者要依法提相關申請。（編輯：李錫璋）1131113